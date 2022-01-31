Adıyaman'da ticari takside uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında kent merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 10'uncu kilometresinde şüphe üzerine durdurulan bir ticari takside bulunan 3 kişinin üzerinde 101 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, taksideki H.Y., A.A. ve A.B.'yi gözaltına aldı. Emniyette sorgulamaları tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y., isimli kadın ile İ.A.B., tutuklanırken, A.A., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.