Adıyaman'da tescilsiz motosiklet polisi harekete geçirdi - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi.

Polis ekipleri tarafından plakasız motosikleti fark etti. Polisin 'dur' ihtarı sonrası motosiklet üzerinde inceleme yapıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede motosiklet üzerinde yapılan incelemede şase numarasının silindiği fark edilince incelemek üzere polis merkezine götürüldü. İsmi açıklanmayan sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haberin Videosu :