Adıyaman'da ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, O.A idaresindeki 06 GUP 21 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan A.O., yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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