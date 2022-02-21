Adıyaman'da terör propagandasına 1 tutuklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda D.P. ve İ.A. gözaltına alındı. Terör örgütü PKK üyesi oldukları iddia edilen ve gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Sorgularının ardından adliye sevk edilen şüphelilerden D.P., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken İ.A., ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.