Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda D.P. ve İ.A. gözaltına alındı. Terör örgütü PKK üyesi oldukları iddia edilen ve gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Sorgularının ardından adliye sevk edilen şüphelilerden D.P., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken İ.A., ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: PHA
Adıyaman'da terör propagandasına 1 tutuklama
Adıyaman'da, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden İ.A., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
21 Şubat 2022 Pazartesi 22:16
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