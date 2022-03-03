Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda D.D., gözaltına alındı. Gözaltına alınan D.D., İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: PHA
Adıyaman’da terör örgütü üyesi tutuklandı
Adıyaman'da, gözaltına alınan terör örgütü PKK üyesi olduğu belirtilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
03 Mart 2022 Perşembe 22:10
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