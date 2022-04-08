Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Abuzer A, gözaltına alındı. Terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen Abuzer A., İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: PHA
Adıyaman’da terör örgütü üyesi 1 kişi tutuklandı
Adıyaman’da PKK terör örgütü üyesi olduğu belirtilen 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
08 Nisan 2022 Cuma 22:49
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