Adıyaman’da terör örgütü üyesi 1 kişi tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Abuzer A, gözaltına alındı. Terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen Abuzer A., İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.