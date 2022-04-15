Adıyaman'da terör operasyonuna 3 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK üyelerine yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan D.D., Z.Ç.D. ve A.K'nin adresinde yapılan aramada dijital materyallere ele geçirilirken şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Jandarmada sorgulaması tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.