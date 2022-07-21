Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/YPG'ye yönelik Şanlıurfa, Adıyaman ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütüyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerindeki aramalarda dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Kaynak: PHA
Adıyaman’da terör operasyonu
Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
21 Temmuz 2022 Perşembe 14:29
21 Okunma