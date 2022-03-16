Adıyaman'da terör operasyonu: 2 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının tarafından terör örgütü PKK üyelerine yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK'ya finans sağladığı belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda adreslerinde gözaltına alınan K.A. ve E.E'yi sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.