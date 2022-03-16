Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının tarafından terör örgütü PKK üyelerine yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK'ya finans sağladığı belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda adreslerinde gözaltına alınan K.A. ve E.E'yi sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.Kaynak: PHA
Adıyaman'da terör operasyonu: 2 gözaltı
Adıyaman'da, jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya finansman sağladıkları belirlenenlere yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
16 Mart 2022 Çarşamba 15:15
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