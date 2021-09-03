Adıyaman’da terör operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silahlı terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada, Z.Ç. ile A.A'nın üye ve finans sağladıkları suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 2 kişi adliye sevk edildi.