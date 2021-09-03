Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silahlı terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada, Z.Ç. ile A.A'nın üye ve finans sağladıkları suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 2 kişi adliye sevk edildi.Kaynak : PHA
Adıyaman’da terör operasyonu: 2 gözaltı
Adıyaman’da silahlı terör örgütü PKK'ya üye olduğu öne sürülen 2 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
03 Eylül 2021 Cuma 13:50
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