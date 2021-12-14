Adıyaman’da terör operasyonu: 1 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Delil İsmail'in (26), Suriye'de PYD/YPG terör örgütüne silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında kent merkezinde Delil İsmail, yakalandı. Gözaltına alınan İsmail, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.