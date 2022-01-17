Adıyaman'da tekstil fabrikasında korkutan yangın - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, yangın, gece geç saatlerde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde Yılmaz Yalçıntaş'a tekstil fabrikasında bilinmeden nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından önlem alınırken itfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında kumaş balyaları yanarken maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının nedenini araştırıyor.

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