Adıyaman’da tehlikeli yolculuk

Adıyaman’da 4’ü çocuk 5 kişinin elektrikli bisiklet ile tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

Adıyaman merkez Cumhuriyet Caddesi üzerinde ilerleyen elektrikli bisikletin üzerindeki manzarayı görenler gözlerine inanamadı. Sürücünün dışında diğerlerinin 7 ila 12 yaş arasında olduğu tahmin edilen çocuklar birbirlerine sımsıkı sarılarak yolculuk yaptı. Bu tehlikeli yolculukta sürücü, çocuklardan 2’sini önüne, 2’sini arkasına alarak ilerledi.

Yoğun trafiğin olduğu caddede ilerleyen elektrikli bisiklet üzerindeki çocuklardan birisinin en arkadaki küçük kızı ‘ters kelepçe’ yaparak tutmaya çalışması dikkat çekti.

iha