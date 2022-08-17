Adıyaman'da tefeci operasyonu: 2 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tefecilere yönelik yürütülen çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından faizli para veren, bunun karşılığında yüklü meblağlı senet imzalattıran ve sonrasında bu senetler hakkında icra takibi başlattırdıkları tespit edilen C.A. (41) ve M.A'nın (28) ev ve işyerine operasyon düzenlendi. Operasyonda adreslerde yapılan arama makbuzlar ve farklı şahıslara ait bilgilerin yer aldığı alacak verecek listesinin yer aldığı defterler ile 5 ayrı şahıssa ait 9 adet senet ile tabanca ele geçirildi. Polis tarafından ele geçirilenler muhafaza altına alınırken gözaltına alınan C.A. ve M.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.