Adıyaman’da tartıştığı kişiyi tüfekle ateş ederek öldürdü - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, gece saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Yayla (37) ile yolda karşılaştığı kimliği belirsiz bir kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen şüpheli yanında getirdiği tüfekle Yayla’nın başına ateş ederek kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Yayla’yı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde öldüğü belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Yayla’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

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