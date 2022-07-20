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Adıyaman’da sürücüler havadan denetlendi - Videolu Haber

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri kullanımına karşı havadan denetim gerçekleştirildi.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 12:01
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Adıyaman’da sürücüler havadan denetlendi - Videolu Haber

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü tarafından kent merkezinde kazaların önüne geçebilmek amacıyla denetim gerçekleştirdi. Emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımının önüne geçmek için ekipler tarafından dron ile denetim gerçekleştirildi.
Polis ekipleri, emniyet kemeri kullanan ve direksiyon başında cep telefonu kullanmayan sürücülere duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederken kemer takmayan ve direksiyon başında telefonla konuşan sürücülere cezai işlem uygulandı. Ekipler denetimlerin sıklıkla devam edeceği de belirtildi.

 

Kaynak: PHA
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