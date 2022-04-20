Adıyaman'da Suriyeli iki grup arasında kavga: 6 yaralı, 8 gözaltı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kavga, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi.

Aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ve ailelerinde karışmasıyla taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis tarafından kavga sonlandırıldı. Kavgada yaralanan 6 kişi olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karıştığı belirlenen 8 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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