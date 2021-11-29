Adıyaman’da silahlı çatışma: 2’si ağır 3 yaralı

Adıyaman’da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Mahallesi İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında bulunan bir iş yeri içerisinde alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İş yerinde çıkan kavga daha sonra caddeye taşındı. İki grubun çatıştığı olayda Gökhan T., Abdullah T. ve Mehmet U. isimli 3 şahıs yaralandı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Gökhan T. ile Mehmet U.’nun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve ameliyata alındıkları öğrenildi. Öte yandan daha sonra olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, konuyla ilgili bilgi aldı. Çatışma esnasında olay yerinde park halinde bulunan 3 otomobil ise isabet eden mermilerden dolayı hasar aldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

iha