Adıyaman’da seyir halindeki otomobil alev aldı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre yangın, Altınşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen Rukan Ü., İdaresindeki 10 PK 364 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar duman ve alevler çıkmaya başladı. Durumu fark eden Rukan Ü., otomobili sağa çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından 30 dakika süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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