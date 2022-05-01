banner186
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 20
orta şiddetli yağmur
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.430,55
ALTIN
905,75
DOLAR
14,86
STERLİN
18,70
EURO
15,67

Adıyaman’da sel: Onlarca araç sular altında kaldı

Adıyaman’da aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren dolu ve sağanak yağış sele neden olurken, onlarca araç sular altında kaldı.

01 Mayıs 2022 Pazar 18:01
34 Okunma
Adıyaman’da sel: Onlarca araç sular altında kaldı

Adıyaman’da aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren dolu ve sağanak yağış sele neden olurken, onlarca araç sular altında kaldı.

Adıyaman’da akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak ve dolu yağışı sele neden oldu. Kent merkezinde yaklaşık bir saat süren sağanaktan dolayı sel meydana gelirken onlarca araç sular altında kaldı. Caddeler ve sokakları göle çeviren selden dolayı su baskınları yaşandı. Selin ardından alarma geçen polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık Ekipleri, su baskını yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman’da araçlar sel suları altında kaldı
Adıyaman’da araçlar sel suları altında kaldı
Sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi - Videolu Haber
Sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi - Videolu Haber
Adıyaman’da sel...Onlarca araç su altında kaldı
Adıyaman’da sel...Onlarca araç su altında kaldı
Besni'de devrilen otomobil sürücüsü yaralandı
Besni'de devrilen otomobil sürücüsü yaralandı
Adıyaman’da minibüs ile çekici çarpıştı: 3 yaralı - Videolu Haber
Adıyaman’da minibüs ile çekici çarpıştı: 3 yaralı - Videolu Haber
Parkta sohbet eden 2 arkadaşa silahlı saldırı
Parkta sohbet eden 2 arkadaşa silahlı saldırı
Platform iskelesinin altında kalan çocuk öldü
Platform iskelesinin altında kalan çocuk öldü
Asansörde kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı - Videolu Haber
Asansörde kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı - Videolu Haber
Elektrikli bisikletler çarpıştı: 2 yaralı - Videolu Haber
Elektrikli bisikletler çarpıştı: 2 yaralı - Videolu Haber
Aç kurtlar 9 koyunu telef etti
Aç kurtlar 9 koyunu telef etti
PKK üyesi şüphelisi adliyeye sevk edildi
PKK üyesi şüphelisi adliyeye sevk edildi
Adıyaman'da iki grup arasından kavga: 1 yaralı - Videolu Haber
Adıyaman'da iki grup arasından kavga: 1 yaralı - Videolu Haber
Polis ekiplerini harekete geçirdi - Videolu Haber
Polis ekiplerini harekete geçirdi - Videolu Haber
Devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Paletlerin bulunduğu depoda yangın
Paletlerin bulunduğu depoda yangın
Asansörde mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı - Videolu Haber
Asansörde mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı - Videolu Haber
Otomobil ile çarpışman motosiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber
Otomobil ile çarpışman motosiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber
Aldığı yanık kokusu diri diri yanmaktan kurtardı
Aldığı yanık kokusu diri diri yanmaktan kurtardı
Adıyaman'da PKK operasyonu: 1 gözaltı
Adıyaman'da PKK operasyonu: 1 gözaltı
Seyir halindeki otomobilde alev aldı - Videolu Haber
Seyir halindeki otomobilde alev aldı - Videolu Haber
Hafif ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Videolu Haber
Hafif ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Videolu Haber
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Gözaltına alınan eski HDP il başkanı serbest bırakıldı
Gözaltına alınan eski HDP il başkanı serbest bırakıldı
Terör örgütüne üye olan sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Terör örgütüne üye olan sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Terör operasyonunda gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi
Terör operasyonunda gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi
Adıyaman’da, iki farklı kavga: 27 kişi yaralandı
Adıyaman’da, iki farklı kavga: 27 kişi yaralandı
Engelli kayıp gençten 356 gündür haber alınamıyor
Engelli kayıp gençten 356 gündür haber alınamıyor
Kırmızı ışık ihlali yapan yaya saldırıya uğradı - Videolu Haber
Kırmızı ışık ihlali yapan yaya saldırıya uğradı - Videolu Haber
Adıyaman’da iki grup arasında kavga: 1 yaralı - Videolu Haber
Adıyaman’da iki grup arasında kavga: 1 yaralı - Videolu Haber
12 gündür kayıp olan genç adam her yerde aranıyor
12 gündür kayıp olan genç adam her yerde aranıyor

banner192

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim