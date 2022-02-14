Adıyaman'da sahte alkole 1 gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte sahte alkol satışı yapanlara yönelik yapılan operasyonda işyerinde sahte alkol sattığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramada sahte alkol ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen sahte alkol ve malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.