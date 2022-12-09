Adıyaman'da sahte alkol operasyonuna 1 tutuklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yılbaşı öncesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sahte alkol üretenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında belirledikleri 4 adrese operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından adreslerde yapılan aramada, 85 litre sahte viski yapımında kullanılan etil alkol, 12 litre içime hazır sahte viski, 50 paket kaçak sigara, 21 adet viski yapımında kullanılan aroma ve 14 alkol tespit kiti ele geçirildi. Sahte alkollere el konulurken M.A. ve F.A., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgulamaların ardından M.A., Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılırken F.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.