Adıyaman'da sağanak yağış sonrası yaralar sarıldı - Videolu Haber

Dün akşam saatlerinde kentte etkili olan sağanak yağış sonrası Atatürk Bulvarı üzerinde su birikintileri göle dönerken araçlar suya gömüldü, içindekiler mahsur kaldı. Sağanak nedeniyle yağmur suyu altında kalan araçlar, ihbarla bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Adıyaman Belediyesi ve AFAD ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonrası sular altında kalan araçlar çıkartılırken sular altında kalan 1891 ev ise su tahliyesi yapılarak temizlendi.

"Yaralı vatandaşımızın olmaması en büyük tesellimizdir"

Yoğun yağış sonrası mahsur kalan 40 aracın kurtarıldığını ve can kaybı ve yaralı olmadığını belirten Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar,"Bugün akşam saatlerinde ilimiz genelinde etkili olan şiddetli yağış sonrası ilimiz merkezdeki bir okulun bahçesinde park halinde bulunan 40 araç su altında kalmış, Belediye ve AFAD ekiplerimizin çalışmaları sonucu okulun bahçesindeki su boşaltılarak araçlar çıkarılmıştır. Yoğun yağış sonrası can kaybı ve yaralı vatandaşımızın olmaması en büyük tesellimizdir.

Yine şiddetli dolu yağışı ve akabinde etkili olan sağanak yağmur sonrası Besni ilçemize bağlı Çilboğaz’ı köyünde köy içi yollar hasar alarak kilitli parke taşlarını sökmüştür. Herhangi can kaybının olmadığı köyümüzde Kaymakamlığımız koordinesinde köy içinde temizlik çalışmalarına başlanmıştır.

Tüm Adıyamanlı hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Yüce Allah’tan bu tür afetlerin yaşanmamasını diliyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." Dedi.

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