Alınan bilgiye göre olay, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan şahısın üst aramasında ruhsatsız silah ele geçirildi. Tabancaya polis ekipleri tarafından el konulurken şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman’da ruhsatsız tabancaya 1 gözaltı
Adıyaman’da şüphe üzerine durdurulan şüphelinin üzerinde tabanca çıkması üzerine gözaltına alındı.
18 Eylül 2022 Pazar 01:03
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Alınan bilgiye göre olay, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi.