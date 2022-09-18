Adıyaman’da ruhsatsız tabancaya 1 gözaltı

Alınan bilgiye göre olay, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan şahısın üst aramasında ruhsatsız silah ele geçirildi. Tabancaya polis ekipleri tarafından el konulurken şüpheli gözaltına alındı.