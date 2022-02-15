Adıyaman’da polislerden 'Şok' uygulama - Videolu Haber

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uygulamada Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yanı sıra narkotik köpekleri de katıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan "Şok" uygulamada oluşturulan uygulama noktalarında durumundan şüphelendikleri araçlar durdurularak arama yapıldı.

Uygulamada vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde durdurulan araçlarda arama yapılırken sürücü ve araçlarda bulunanların GBT sorgusu yapıldı. Ekipler denetimlerin ve şok uygulamaların aralıksız sürdürüleceğini söyledi.

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