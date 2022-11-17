Adıyaman'da PKK/KCK üyesi tutuklandı - Videolu Haber

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK üyelerine yürütülen çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çelikhan ilçesinde bulunan A.D'nin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda adreste yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken A.D., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen A.D, nöbetçi hakimlikçe; 'silahlı terör örgütü üyesi' olma suçundan tutuklandı.

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