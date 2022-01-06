Adıyaman'da PKK/KCK operasyonunda 42 tutuklama

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2021 yılında PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 47 şüpheli terör örgütü PKK'ya üye olmak, 75 şüpheli ise terör örgütüne finans sağlamak sücudundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 31'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 42 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüphelinin ise araması olduğu öğrenildi.