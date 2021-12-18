Adıyaman'da PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı oldukları tespit edilen E.E. ve Y.B'nin kent merkezindeki adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda evlerde yapılan aramada cep telefonlarına ile sim kart ele geçirildi. Telefona ve sim kartlara incelenmek üzere el konuşurken E.E. ve Y.B., gözaltına alındı. Gözaltına alınan E.E. ve Y.B., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüdü. Şüphelilerin sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.