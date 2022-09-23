Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK üyelerine yönelik sürdürülen çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu tespit edilen H.A'nın adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan H.D., sorgulamasının ardından çıkartıldığı mahkemece terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak sucundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: PHA
Adıyaman'da PKK/KCK operasyonu: 1 tutuklama
Adıyaman'da, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
23 Eylül 2022 Cuma 15:26
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