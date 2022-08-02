Adıyaman'da PKK/KCK operasyonu: 1 tutuklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK üyelerine yönelik sürdürülen çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu tespit edilen D.Y'nin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan D.Y., sorgulamasının ardından çıkartıldığı mahkemece terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak sucundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.