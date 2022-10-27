Adıyaman’da PKK operasyonu ilçe başkanı gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü KK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak suçundan 2019 Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı HDP Belde Belediye Başkan Adayı ve HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyaller ele geçirilirken sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.