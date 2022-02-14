Adıyaman'da PKK operasyonu: 1 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü üyelerine yönelik sürdürülen operasyonda PKK üyesi olduğu belirlenen ve ismi açıklanmayan şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.