Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü üyelerine yönelik sürdürülen operasyonda PKK üyesi olduğu belirlenen ve ismi açıklanmayan şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.Kaynak: PHA
Adıyaman'da PKK operasyonu: 1 gözaltı
Adıyaman'da, terör örgütü PKK üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
14 Şubat 2022 Pazartesi 12:22
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