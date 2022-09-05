Alınan bilgiye göre olay, Bahçecik Mahallesi’nde meydana geldi. Yasin Coşkun’a ait 02 AB 771 plakalı motosiklet, evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Motosikletin çalındığı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yapılan incelemelerin ardından kimliği belirsiz kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.Kaynak: PHA
Adıyaman’da park halindeki motosiklet çalındı
Adıyaman’da ikametgah önünde park halinde bulunan motosiklet kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.
05 Eylül 2022 Pazartesi 14:20
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