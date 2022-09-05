Adıyaman’da park halindeki motosiklet çalındı

Alınan bilgiye göre olay, Bahçecik Mahallesi’nde meydana geldi. Yasin Coşkun’a ait 02 AB 771 plakalı motosiklet, evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Motosikletin çalındığı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yapılan incelemelerin ardından kimliği belirsiz kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.