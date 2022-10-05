Adıyaman'da özel harekat destekli 'Şok' uygulama - Videolu Haber

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aralıklarla düzenlenen uygulamada Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yanı sıra narkotik köpekleri de katıldığı "şok" uygulama yapıldı.

35 ekip ve 210 polisin katılımıyla kentin farklı noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında 894 şüpheli sorgulaması yapılırken, 416 araç araması yapıldı. Ayrıca uygulamada 26 umuma açık yer ile 4 park, bahçe ve metruk binada denetim yapıldı. Vatandaşlar uygulama yapan ekiplere teşekkür etti.

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