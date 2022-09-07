Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi.

Narince köyü yakınlarında Muhittin Yıldırım (60) idaresindeki 16 JNG 24 plakalı otomobil ile Mehmet Celal Uçar (40) yönetimindeki 27 AEZ 592 otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ve otomobillerde bulunan Hüseyin Öner, (23) Derya Yıldırım (37) ve Reyhan Yıldırım yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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