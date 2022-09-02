Adıyaman’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen Ahmet Mutlu idaresindeki 10 YS 655 plakalı otomobil ile İsmet Çevik yönetimindeki 02 AD 353 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Ahmet Mutlu, Ziya Çetin ve Makbule Çetin yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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