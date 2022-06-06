Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, S.S., idaresindeki 02 ACK 962 otomobil ile Ü.Ç., yönetimindeki 02 DB 960 idaresindeki otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada S.S. ve otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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