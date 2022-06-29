Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen Bedriye Yılmaz idaresindeki 47 AAC 766 plakalı otomobil ile Mehmet Emül yönetimindeki 02 AAC 766 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Bedriye Yılmaz ve Egemen Emül yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.