Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, O.Y., idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile H.S., yönetimindeki 02 AAH 770 plakalı otomobil çarptı. Kazada her iki otomobil sürücüsü yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alına yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.