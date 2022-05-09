Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Atatürk Bulvarında meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 MYD 06 plakalı otomobil ile S.T., idaresindeki 02 ACD 998 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü S.T., yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan S.T'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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