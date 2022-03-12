Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya öldü - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşına geçmeye çalışan Bünyamin Çevik'e Serdar Elçi idaresindeki 02 BJ 833 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savurulan Çevik ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Çevik doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Çevik'in cansız bedeni otopsi işlemleri için morga konulurken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Haberin Videosu :