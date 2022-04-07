Adıyaman'da otomobildeki uyuşturucuya 4 gözaltı - Videolu Haber

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beni ilçesinden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Adıyaman-Besni karayolu üzerinde düzenlenen operasyonda 02 ABY 433 plakalı otomobil durduruldu. Durdurulan otomobilde yapılan aramada satışa hazır halde 2 paket metefantemin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken otomobilde bulunan Kadir A.(21), Serkan A.(21), Hakan A. ve Eyüp Ç.(21) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haberin Videosu :