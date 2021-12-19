Adıyaman'da otomobil tarlaya devrildi: 2 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, kaza gece saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Enes Güneş idaresindeki 02KD 608 plakalı otomobil kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Çiğdem Güneş yaralandı.

Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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