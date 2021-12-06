Adıyaman'da otomobil takla attı: 1 yaralı - Videolu Haber

Edinilen bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi’nde Sait Ö. idaresindeki 34 UC 9859 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı, sonra takla attı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından takla atan otomobilden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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