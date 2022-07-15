Adıyaman’da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 10’un kilometresinde meydana geldi. Mehmet Yıldız idaresindeki 06 BL 8771 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Emine Yıldız, Ashaf Yıldız, Abdullah Yıldız ve Ömer Yıldız yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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