Adıyaman'da ormanlık alanlarda sıkı denetim - Videolu Haber

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan değerlendirmede meydana gelen yangınlar nedeniyle İçişleri Bakanlığınca valiliklere, yangın riski bulunan bölgelerdeki orman alanlarına girişlerin 31 Ağustos'a kadar yasaklanmasına ilişkin genelge gönderildi. Genelgenin ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Karadağ Ormanlık alanda uygulama yaptı. Ekipler tarafından orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması konusunda uyarılarda bulundu.

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