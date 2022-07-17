Adıyaman’da ormanlık alanda yangın

Alınan bilgiye göre yangın, Karadağ Ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yarım saatlik müdahalelerin ardın söndürdü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.