Alınan bilgiye göre yangın, Karadağ Ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yarım saatlik müdahalelerin ardın söndürdü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.Kaynak: PHA
Adıyaman’da ormanlık alanda yangın
Adıyaman’da, ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
17 Temmuz 2022 Pazar 15:55
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