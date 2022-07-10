Adıyaman’da 'omuz atma' kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kavga, Ulucami Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu A.C., ile A.S., arasında 'omuz atma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşürken A.C., yanında getirdiği bıçak ile A.S'yi yaraladı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kavgaya karıştığı belirlenen A.C., gözaltına alındı. Bıçak darbesiyle yaralanan A.S., sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis tarafından gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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