Adıyaman'da okulda deprem tatbikatı - Videolu Haber

13 Ekim Dünya Afet Riski Azaltma Günü çerçevesinde yapılan deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen tatbikatta yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde sağlık görevlileri, İtfaiye ekipleri UMKE, MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) Senaryo gereği deprem alarmı verilmesinin ardından öğrencilerin tahliyeleri yapıldı. Deprem esnasında senaryo gereği yaralanan bir öğrenci, olay yerine gelen AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu halat yardımıyla okuldan çıkarıldı.

Tatbikata ise, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, İl AFAD Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ, İtfaiye Müdürü Ali Doğan katıldı.

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