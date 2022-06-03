Adıyaman'da okulda çıkan yangın paniğe neden oldu - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre yangın, öğleden sonra Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi.Cumhuriyet İlkokulun 3'üncü katında bulunan klima motorunda alevler yükseldiğini gören öğretmenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından okul tahliye edilerek öğrenciler bahçeye çıkartıldı. İtfaiye erleri tarafından 30 dakika süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Paniğe neden olan yangında itfaiye erleri bahçede bulunan öğrencilere teselli verdi.

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